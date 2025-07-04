Нижегородский ХК «Торпедо» объявил о сделке обмена с московским ЦСКА

В составе «автозаводцев» появился новый игрок — нападающий Егор Соколов, в то время как права на нападающего Николая Коваленко перешли к столичному клубу.

Николай Коваленко провел прошлый сезон в североамериканской лиге, однако переговоры о продолжении сотрудничества с клубом «Сан-Хосе Шаркс» зашли в тупик, так как хоккеист не получил от руководства команды квалификационного предложения о новом контракте.

Егор Соколов, перешедший в «Торпедо», возвращается в Континентальную хоккейную лигу после восьмилетнего периода выступлений в Северной Америке, где защищал цвета фарм-клуба «Юты». Его переход в ЦСКА состоялся только недавно, 2 июля, однако спустя короткое время он был обменян обратно в Нижегородскую команду. В минувшем сезоне Соколова отличало стабильное игровое время и высокая результативность — в регулярном первенстве Американской хоккейной лиги он заработал 44 очка (22 гола + 22 передачи), проведя 72 матча. Руководство «Торпедо» подписало с молодым нападающим контракт сроком на один год.