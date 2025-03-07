Как поддерживать фигуру в отличной форме и какую роль в этом играет дисциплина? Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала Дмитрию Кутепову в «Интервью 360» о главных составляющих успеха.

«Самое главное — не жалеть себя. В спорте у нас очень четко объяснено — не пускать в себя болезнь», — прокомментировала Роднина.

Роднина считает, что, если позволить себе слабость, жалость к себе или лень, это неизбежно приведет к неудаче. По ее мнению, важно соблюдать режим и придерживаться дисциплины, пусть и с небольшими отклонениями. Главное — сохранять общий порядок и ответственность.