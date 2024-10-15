Навка назвала мировым прецедентом приезд российских фигуристов в Индию

Приезд российских фигуристов в Индию станет определенным мировым прецедентом. Таким мнением с RT поделилась олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Ранее СМИ писали, что в индийском Ахмадабаде пройдет шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», в котором выступят российские фигуристы.

По словам самой спортсменки, зрители в Индии будут впечатлены, поскольку они совершенно не знают, что такое лед. Она надеется, что жители этой страны после шоу также захотят встать на коньки и прикоснуться к этому виду спорта.

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