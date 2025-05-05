Национальный центр спортивной медицины появится в России

Путин подписал указ о создании Национального центра спортивной медицины

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины. Соответствующий указ разместили на  сайте официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что центр создадут для комплексного развития спортивной медицины в стране, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения их медико-биологического обеспечения.

Среди основных функций центра, который запустят на базе Федерального медико-биологического агентства, будет ведение базы данных о состоянии здоровья спортсменов отечественных сборных команд, а также международное сотрудничество в области спортивной медицины.

Ранее стало известно, что по Фрязине открыли новое отделение спортивной медицины с современным спецоборудованием.

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