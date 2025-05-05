Национальный центр спортивной медицины появится в России

Из документа следует, что центр создадут для комплексного развития спортивной медицины в стране, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения их медико-биологического обеспечения.

Среди основных функций центра, который запустят на базе Федерального медико-биологического агентства, будет ведение базы данных о состоянии здоровья спортсменов отечественных сборных команд, а также международное сотрудничество в области спортивной медицины.

Ранее стало известно, что по Фрязине открыли новое отделение спортивной медицины с современным спецоборудованием.