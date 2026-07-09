Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто забил год в первом матче за клуб

Новый нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто забил гол в своем первом матче за клуб. Он отличился в товарищеской игре против «Нефтчи» на «Газпром Арене», написала Neva.Today .

Футболист рассказал, что счастлив провести дебютную игру на домашнем стадионе. По его словам, адаптация в команде идет хорошо, хотя ему еще нужно набрать оптимальные физические кондиции после длительного отпуска.

«Пока еще нахожусь в процессе наработок связей с партнерами по команде, но хорошо, что сразу удалось забить. Отпуск получился довольно длинным, поэтому сейчас мне необходимо набрать оптимальные физические кондиции, но в целом адаптация идет хорошо», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. О переходе официально объявили 29 июня.