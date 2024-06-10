Нападающий Воробьев перешел в ФК «Локомотив»
Нападающий Дмитрий Воробьев теперь будет играть за ФК «Локомотив». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу команды.
Футболист будет выступать за московский клуб до 2027 года. Напомним, ранее 29-летний Воробьев играл за ФК «Оренбург».
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