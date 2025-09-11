Нападающий «Урала» Алексей Каштанов стал игроком «Торпедо»

Форвард Алексей Каштанов официально перешел из футбольного клуба «Урал» в московское «Торпедо». Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, сообщил сайт Metaratings.ru .

По опубликованным данным, решение сменить команду связано с недовольством 29-летнего спортсмена своим положением в составе прежнего клуба. Футболист провел два сезона в Екатеринбурге, забив 16 мячей и отдав 14 голевых передач в 85 матчах. Международный портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость Алексея Каштанова в 700 тысяч евро.

Помимо перехода Каштанова, руководство «Урала» готово рассмотреть варианты обмена другого своего атакующего игрока — Евгения Маркова.