Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший перенесет операцию на спине

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов сообщил журналистам, что нападающий команды Игорь Ларионов-младший готовится к операции на спине. Его слова привел сайт «Вечерний Санкт-Петербург» .

«Масса потерь. Только вышел Мотя Короткий, первую игру сыграл. Миша Воробьев с травмой нижней части тела. Игорь-младший, завтра у него операция на спине», — рассказал тренер на пресс-конференции после матча регулярной Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака», завершившегося поражением хозяев со счетом 1:2.

Следующая игра СКА состоится 24 января в Нижнем Новгороде, где команда сыграет с местным «Торпедо».