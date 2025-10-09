Нападающий системы «Салавата Юлаева» Ильичев пополнил ряды СКА

Уфимский клуб «Салават Юлаев» объявил о переходе нападающего Максима Ильичева в петербургский СКА. Команда получила финансовую компенсацию в рамках сделки. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на представителей клуба.

Ильичев начинал свою карьеру в системе родного «Салавата Юлаева», дебютировав в молодежной команде «Толпар» в 2022 году. После трех сезонов в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за столичный «Русский Витязь», в 2025-м он вышел на уровень КХЛ, сыграв за «Витязь» в двенадцати встречах.

В нынешнем сезоне спортсмен играл в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за «Торос» и продолжил выступления в составе молодежного коллектива «Толпар». Теперь же он перейдет в основной состав армейцев Северной столицы.