Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Виктор Са дал интервью порталу Metaratings.ru. В ходе беседы он прокомментировал переход своего соотечественника, 24-летнего игрока Луиса Энрике, в петербургский «Зенит».
Са охарактеризовал Энрике как молодого, быстрого футболиста с отличными навыками дриблинга и техничной игрой. Он также похвалил его недавние выступления за клуб «Ботафого» и в бразильской Серии А.
«Это отличное приобретение для всего российского чемпионата», — заявил футболист.
Переход Луиса Энрике в «Зенит» состоялся в формате обмена. Бразильский клуб «Ботафого» получил взамен нападающего Артура, который уже присоединился к новому коллективу, а также полузащитника Вендела.
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