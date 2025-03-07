Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Виктор Са дал интервью порталу Metaratings.ru . В ходе беседы он прокомментировал переход своего соотечественника, 24-летнего игрока Луиса Энрике, в петербургский «Зенит».

Са охарактеризовал Энрике как молодого, быстрого футболиста с отличными навыками дриблинга и техничной игрой. Он также похвалил его недавние выступления за клуб «Ботафого» и в бразильской Серии А.

«Это отличное приобретение для всего российского чемпионата», — заявил футболист.

Переход Луиса Энрике в «Зенит» состоялся в формате обмена. Бразильский клуб «Ботафого» получил взамен нападающего Артура, который уже присоединился к новому коллективу, а также полузащитника Вендела.