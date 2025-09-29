Нападающий Никита Тертышный ушел из ХК «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода расторг контракт с нападающим Никитой Тертышным, и теперь спортсмен будет выступать за дальневосточный клуб «Адмирал». Тертышный присоединился к «Торпедо» в середине предыдущего сезона, переехав из челябинского «Трактора». За время пребывания в нижегородской команде он участвовал в 25 играх чемпионата КХЛ, в которых набрал 10 очков, написал pravda-nn.ru .

С приходом нового главного тренера Алексея Исакова Тертышный перестал попадать в основной состав команды, что ускорило его переезд во Владивосток. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», компенсация за сделку составила символическую сумму в 1000 рублей.

Этот шаг показывает мобильность игроков в российском хоккее и умение менеджеров находить подходящие составы для достижения победных результатов. Тертышный, будучи опытным игроком, теперь получит возможность проявить себя в составе «Адмирала» и помочь команде улучшить турнирные позиции.