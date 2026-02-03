Нападающий Карим Бензема пополнил ряды «Аль-Хиляля»

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» объявил о присоединении Карима Бензема к команде. Нападающий перешел в «Аль-Хиляль» из «Аль-Иттихада». Детали нового контракта не разглашаются, сообщил сайт «Спорт-Экспресс» .

По опубликованной информации, Бензема защищал цвета «Аль-Иттихада» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 83 матчах во всех турнирах, забив 54 гола и отдав 17 результативных передач, отметили «Известия».

В тот же день появилась информация о переходе французского полузащитника Гаэтана Перрена в ФК «Лилль» из «Краснодара». Изменения произошли в рамках трансфера игрока. «Краснодар» выразил благодарность спортсмену и пожелал ему успехов в дальнейшем.