Нападающий Илья Балаболкин ушел из саратовского «Кристалла»

Саратовский хоккейный клуб «Кристалл» объявил о расторжении контракта с нападающим Ильей Балаболкиным. Информация об этом появилась в пресс-службе клуба, написал «СарИнформ» .

Контракт с Балаболкиным был подписан 5 июня 2023 года. Ранее он выступал за команду «Кристалл-Юниор» и белорусский клуб «Брест».

Расторжение контракта произошло по взаимному согласию сторон. Клуб пожелал Балаболкину успеха в дальнейшем развитии карьеры.

Стоит отметить, что последние матчи «Кристалла» складывались неудачно. Команда потерпела поражения 14 декабря от «Олимпии» в Кирово-Чепецке, 16 декабря от «Ижстали» в Ижевске и 18 декабря от «Тороса» в Нефтекамске.