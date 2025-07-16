Нападающий Дюбе подписал контракт с «Трактором»

Форвард Пьеррик Дюбе заключил соглашение на один год с клубом «Трактор» из Челябинска. Команда является участником финала розыгрыша Кубка Гагарина 2025 года. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Французский хоккеист провел предыдущий сезон в Американской хоккейной лиге, выступая за «Херши». За 58 матчей Дюбе заработал 40 баллов. Дополнительно он представлял Францию на отборочном олимпийском турнире и чемпионате мира, набрав 10 очков в восьми играх.

Стоит упомянуть, что спортсмен сыграл три матча в Национальной хоккейной лиге сезона 2023/24 за клуб «Вашингтон». Его партнером по команде был Александр Овечкин.