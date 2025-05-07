Нападающий Арсений Грицюк подписал контракт с «Нью-Джерси»

Известный нападающий Арсений Грицюк решил попробовать свои силы за океаном. В НХЛ он будет выступать за клуб «Нью-Джерси». Об этом рассказал сайт gorod55.ru.
Ранее спортсмен играл за команду «Омские ястребы», где был замечен с 2018 по 2020 год. Затем он стал членом клуба «Авангард», и этот переход ознаменовался яркой победой — в сезоне 2020/2021 команда завоевала Кубок Гагарина.
О своем решении уехать играть в Национальную хоккейную лигу Грицюк объявил еще месяц назад.
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