Нападающий «Ахмата» Мелкадзе назвал текущий сезон лучшим этапом своей карьеры

Нападающий футбольного клуба «Ахмат» и сборной России Георгий Мелкадзе в беседе с сайтом «Спорт-Экспресс» поделился своими размышлениями о текущем сезоне.

«Если судить по результатам, то сейчас, наверное, лучший период моей карьеры. Думаю, я в каких-то аспектах прибавил», — привел слова спортсмена RT.

В сезоне 2025/26 28-летний футболист забил семь голов и отдал три результативные передачи в 27 матчах за «Ахмат».

В пятницу, 27 марта, Георгий Мелкадзе дебютировал в сборной России в товарищеском матче против Никарагуа, который прошел в Краснодаре и завершился со счетом 3:1.