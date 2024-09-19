«Мы победим в любом случае». Оскорбившего россиянина украинца поставили на место

Украинец Александр Литвиненко, оскорбивший россиянина Евгения Торсунова на Паралимпиаде в Париже, лишь зарядил его на победу, рассказал Metaratings трехкратный паралимпийский чемпион, российский легкоатлет Андрей Вдовин. Он назвал поведение оппонента неспортивным и добавил, что для российский спортсменов главным было показать хорошие результаты.

Литвиненко назвал Торсунова «недоразумением».

«Своими победами мы доказали, кто тут может быть недоразумением. Мы не поддавались на провокационные действия <…> Если мы сильные, мы победим в любом случае», — ответил украинцу Андрей Вдовин.

По его словам, Торсунова не задели слова Литвиненко. В полуфинале соревнований он победил украинского спортсмена.

Евгений Торсунов стал победителем Игр в Париже. Президент Владимир Путин поздравил спортсмена с завоеванием золотой медали.