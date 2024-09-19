«Мы победим в любом случае». Оскорбившего россиянина украинца поставили на место

Украинец Александр Литвиненко, оскорбивший россиянина Евгения Торсунова на Паралимпиаде в Париже, лишь зарядил его на победу, рассказал
Metaratings трехкратный паралимпийский чемпион, российский легкоатлет Андрей Вдовин. Он назвал поведение оппонента неспортивным и добавил, что для российский спортсменов главным было показать хорошие результаты.
Литвиненко назвал Торсунова
«недоразумением».
«Своими победами мы доказали, кто тут может быть недоразумением. Мы не поддавались на провокационные действия <…> Если мы сильные, мы победим в любом случае», — ответил украинцу Андрей Вдовин.
По его словам, Торсунова не задели слова Литвиненко. В полуфинале соревнований он победил украинского спортсмена.
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