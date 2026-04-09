Международные турниры по паделу стартуют в Екатеринбурге 13 апреля

С 13 по 19 апреля в Екатеринбурге пройдут международные турниры по паделу. В рамках мероприятий состоятся два этапа RCC Padel Open в мужских категориях ФПР 100 и ФПР 500, а также второй этап международной лиги RCC Padel, сообщил «ФедералПресс» .

В соревнованиях поучаствуют около 80 спортсменов из России и других стран. За рейтинговые очки и призы поборются 16 пар категории ФПР 100 и 24 пары категории ФПР 500. В турнирах примут участие спортсмены более чем из 10 стран, включая Бразилию, Францию, Казахстан, Парагвай, Уругвай, Бахрейн, Китай, Аргентину и Испанию.

Церемония открытия состоится 17 апреля на Падел-арене РМК. В этот день входной билет будет стоить 300 рублей, а в остальные дни турниры будут бесплатными.