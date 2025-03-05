Metaratings.ru: зимой «Спартаку» предлагали игрока «Рубина» Даку

В зимнее трансферное окно посредники предлагали московскому «Спартаку» рассмотреть возможность приобретения нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Албанский футболист наряду с игроком «Ростова» Егором Голенковым попал в список кандидатов, который составлял бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал. Однако новый состав спортивного блока клуба решил отказаться от обоих вариантов.

За 18 игр в составе «Рубина» 27-летний Даку сумел забить девять голов и отдать шесть результативных передач. Его стоимость оценивается в семь миллионов евро (около 688 миллионов рублей).