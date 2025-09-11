Metaratings.ru: защитник «Спартака-2» Коледин может перейти в РПЛ

Защитника молодежной команды московского «Спартака» Юрия Коледина активно рассматривают клубы Российской Премьер-Лиги перед закрытием летнего трансферного окна. Несмотря на прошедшую стажировку в ЦСКА, перспективный 20-летний футболист туда не попадет. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

Наиболее вероятным новым клубом Коледина называют нижегородский «Пари НН», проявивший серьезный интерес к защитнику. Воспитанник академии петербургского «Зенита», Коледин перешел в «Спартак-2» в феврале 2024-го и быстро завоевал признание своей игрой: в 20 матчах провел один мяч и сделал десять результативных передач.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 250 тысяч евро. Окончательное решение о переходе должно состояться до 12 сентября, когда завершится летний период трансфертов в российском футболе.