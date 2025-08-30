Metaratings.ru: Веркаутерен мог занять место главного тренера «Торпедо»

В ФК «Торпедо» после ухода Олега Кононова с должности главного тренера рассматривали кандидатуру Франка Веркаутерена. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Однако наставник дал понять, что вынужден улететь из России. У Веркаутерена устарела лицензия, поэтому если бы он принял «Торпедо», то де-юре главным тренером команды стал бы Андрей Каряка. Эта схема могла активироваться, но Веркаутерен заявил о планах покинуть страну.

Веркаутерена, дважды становившегося чемпионом Бельгии вместе с «Андерлехтом» и однажды с «Генком», не наблюдали в тренерском деле с 2021 года.