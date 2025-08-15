Metaratings.ru: «Торпедо» объявил главному тренеру Кононову о расторжении контракта

Руководство московского футбольного клуба «Торпедо» планирует прекратить сотрудничество с главным тренером Олегом Кононовым. Команде предстоит выплатить специалисту компенсацию в размере трех зарплат. Об этом сообщил источник сайта Metaratings.ru .

Документы о расторжении договора еще не подписаны, однако завершение процедуры планируется в ближайшие дни. После официального завершения отношений с Кононовым руководство «Торпедо» приступит к поиску новых претендентов на должность наставника команды.

Одним из возможных преемников называют специалиста Олега Василенко, ранее заявившего о готовности рассмотреть предложение «Торпедо». Нынешний состав команды проводит неудачный старт чемпионата, имея лишь одно набранное очко в четырех играх турнира Лиги PARI.

Олег Кононов возглавил московский коллектив в январе 2024 года, успешно выведя команду в Премьер-лигу, откуда впоследствии ее исключили по административным причинам.