Metaratings.ru: «Спартак» рассматривал кандидатуру Кристиана Медины

Московский «Спартак» рассматривал возможность приобретения 22-летнего полузащитника «Эстудиантеса» Кристиана Медины в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Имя спортсмена фигурировало в списке потенциальных новичков клуба, однако в конечном итоге руководство «Спартака» предпочло сосредоточиться на других вариантах усиления состава.

Медина — воспитанник академии «Бока Хуниорс». Он защищает цвета «Эстудиантеса» с января 2025 года. Хавбек сыграл десять матчей за сборную Аргентины до 23 лет, отметившись двумя результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро (более миллиарда рублей).