Metaratings.ru: «Спартак» рассматривает кандидатуру защитника Ланговича

Спортсмен может стать преемником защитника Даниила Хлусевича, готового покинуть клуб летом.

Лангович, воспитанник футбольной академии «Ростова», выступает за одноименную команду с июля 2021 года. За это время футболист успел сыграть в 107 матчах, отметившись шестью забитыми голами и семью результативными передачами. Сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ланговича в три миллиона евро (около 270 миллионов рублей).