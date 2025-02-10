Metaratings.ru: «Спартак» рассматривает кандидатуру португальца Фернандеша

Московский «Спартак» рассматривает возможность приобретения 26-летнего португальского полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в качестве замены Ивану Иличу. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По данным СМИ, официальные переговоры между клубами пока не проводились, но состоялся неформальный разговор о потенциальном трансфере Фернандеша. Тот хорошо известен новому спортивному директору «Спартака» Фрэнсису Кахигао, однако в списке кандидатов «красно-белых» присутствуют и другие варианты.

Фернандеш перешел в «Бешикташ» летом 2022 года из «Бенфики». За турецкий клуб он провел 114 матчей, забив 14 голов и сделав 15 результативных передач.