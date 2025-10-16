Metaratings.ru: «Спартак» продолжает поиски тренера на замену Станковичу

Футбольный клуб «Спартак» из Москвы продолжает поиск замены действующему главному тренеру Деяну Станковичу. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Известно, что среди возможных преемников наставника по-прежнему нет отечественных специалистов. Испанский тренер Луис Гарсия, кандидатура которого поддерживается спортивным директором Франсисом Кахигао, не удовлетворяет всех членов совета директоров клуба. Его рассматривают как резервный вариант на случай, если не удастся привлечь более опытных наставников.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте