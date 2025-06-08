Metaratings.ru: «Спартак» приостановил переговоры с «Расингом» по трансферу Мартирены

Московский футбольный клуб «Спартак» временно прекратил переговоры с аргентинской командой «Расинг» относительно покупки правого защитника Гастона Мартирены. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По информации сайта, основной причиной является отсутствие договоренности сторон по сумме трансфера, которую «Расинг» оценил в размере около 11-12 миллионов евро. Однако, несмотря на остановленные переговоры, защитник продолжает оставаться одним из возможных вариантов усиления обороны красно-белых.

Помимо Мартирены, «Спартак» рассматривает ряд альтернативных игроков на позицию правого защитника, среди которых преимущественно латиноамериканцы. Клуб сохраняет интерес и к российским футболистам Андрею Ланговичу («Ростов») и Илье Рожкову («Рубин»), однако возвращение к обсуждению их кандидатур пока не предвидится.

Гастон Мартирена присоединился к «Расингу» летом 2023 года и провел за команду 74 матча, забив девять мячей и отдав 13 голевых передач. Согласно оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет примерно пять миллионов евро.