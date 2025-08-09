Metaratings.ru: «Спартак» предлагает защитнику Джику более 2 млн евро

Московский «Спартак» предлагает 30-летнему ганскому защитнику Александару Джику годовой оклад в диапазоне от 2,2 до 2,3 миллиона евро (более 200 миллионов рублей), плюс бонусные выплаты. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Итоговая сумма может быть скорректирована в процессе переговоров. По данным СМИ, «Спартак» и «Фенербахче» достигли принципиальной договоренности о трансфере футболиста за пять миллионов евро (порядка 460 миллионов рублей).
Украина ввела санкции против энергокомпаний и связанных с «Росатомом» лиц
Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота в Калининградской области
Кубок Овечкина собрал рекордное количество участников в Подмосковье
Отказ Зеленского от уступки территорий ради мира приведет Трампа в ярость
Украинская ДРГ пыталась прорваться на Брянщину
Росгвардия опубликовала видео задержания подозреваемых в ограблении почты
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте