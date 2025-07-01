Metaratings.ru: «Спартак» отказался рассмотреть кандидатуру испанца Лиролу из «Марселя»

Московскому футбольному клубу «Спартак» поступило предложение рассмотреть возможность приобретения испанского правого защитника клуба «Марсель» Поля Лиролы, которому недавно исполнилось 27 лет. Однако, как сообщил источник сайта Metaratings.ru, руководство красно-белых отвергло кандидатуру футболиста.

Испанец выступал за марсельский клуб с 2018 года, проведя 92 игры, забив четыре гола и сделав восемь результативных передач. Его трансфер оценивается порталом Transfermarkt в сумму около четырех миллионов евро. Тем не менее, представители московского клуба заявили, что рассматривают других кандидатов на указанную позицию.

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