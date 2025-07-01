Metaratings.ru: «Спартак» отказался рассмотреть кандидатуру испанца Лиролу из «Марселя»

Испанец выступал за марсельский клуб с 2018 года, проведя 92 игры, забив четыре гола и сделав восемь результативных передач. Его трансфер оценивается порталом Transfermarkt в сумму около четырех миллионов евро. Тем не менее, представители московского клуба заявили, что рассматривают других кандидатов на указанную позицию.