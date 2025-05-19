Metaratings.ru: «Спартак» не планирует продлевать контракт с защитником Масловым

Московский «Спартак» принял решение не продлевать сотрудничество с защитником Павлом Масловым, который проводит сезон в аренде в сочинской команде. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По предварительным данным, будущее футболиста в «Сочи» зависит от итогов текущего чемпионата и выхода клуба в Российскую премьер-лигу. Действующий контракт Маслова со «Спартаком» истечет 31 мая 2025 года.

Защитник присоединился к структуре «красно-белых» в 2018 году, перейдя из тюменской команды. За основной состав «Спартака» Маслов сыграл 78 матчей, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. Выступая за «Сочи», Павел провел 19 встреч и отличился одним забитым мячом.