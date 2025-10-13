Metaratings.ru: «Спартак» настроен пригласить тренера Луиса Гарсию

Спортивному блоку «Спартака» были предложены кандидатуры тренеров Оскара Гарсии и Бруну Лаже. Однако в клубе отдают предпочтение Луису Гарсию. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Известно, что спортивного директора ФК Франсиса Кахигао не устроили кандидатуры Оскара Гарсии и Лаже по ряду параметров, включая финансовые условия последнего. Руководство команды больше настроено на сотрудничество с Луисом Гарсией.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Спартак» после 11 туров занимает шестое место в таблице с 18 очками.