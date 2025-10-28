Metaratings.ru: «Спартак» может продлить контракт с защитником Денисовым

Московский футбольный клуб «Спартак» инициировал переговоры о продлении контракта с защитником Даниилом Денисовым. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Текущее соглашение игрока с клубом заканчивается в конце футбольного сезона-2025/26. На момент старта переговорного процесса заинтересованность в услугах спортсмена выразили два клуба Российской премьер-лиги. Согласно правилам, за полгода до окончания действующего контракта футболист получает право вести диалоги с другими командами.

Денисов весь профессиональный путь провел в составе «Спартака».За красно-белых он сыграл в 92 матчах, отметившись одним забитым мячом.