Metaratings.ru: «Спартак» хочет продлить контракт с вратарем Довбней

Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает возможность продления контракта с российским голкипером Александром Довбней. Переговоры с 37-летним игроком ожидаются ближе к концу текущего сезона, сообщил сайт Metaratings.ru .

Довбня присоединился к «Спартаку» в июле 2024 года в качестве свободного агента, но пока не сыграл ни одного официального матча за команду.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев опроверг слухи о возможных уходах полузащитников Данилы Хлусевича и Рикарду Мангаша, подчеркнув, что обсуждения трансферов состоятся лишь после завершения сезона.