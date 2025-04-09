Metaratings.ru: «Спартак» хочет продлить контракт с вратарем Довбней

Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает возможность продления контракта с российским голкипером Александром Довбней. Переговоры с 37-летним игроком ожидаются ближе к концу текущего сезона, сообщил сайт Metaratings.ru.
Довбня присоединился к «Спартаку» в июле 2024 года в качестве свободного агента, но пока не сыграл ни одного официального матча за команду.
Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев опроверг слухи о возможных уходах полузащитников Данилы Хлусевича и Рикарду Мангаша, подчеркнув, что обсуждения трансферов состоятся лишь после завершения сезона.
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