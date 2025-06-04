Metaratings.ru: «Спартак» хочет получить за Мангаша около 1-2 млн евро

Футбольная команда «Спартак» надеется выручить от продажи португальского защитника Мангаша около одного-двух миллионов евро (порядка 89-179 миллионов рублей), включая премиальные выплаты. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Игрок привлек внимание руководства португальского клуба «Бенфика». Однако официально предложений от клуба из Лиссабона «Спартаку» пока не поступало. При этом форвард намерен покинуть российский клуб в ближайшее трансферное окно.
Напомним, Мангаш присоединился к команде «Спартак» осенью 2024 года, перейдя из португальского клуба «Витория Гимарайнш» и подписав контракт на два года. В последнем игровом сезоне футболист сыграл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив два гола, а также отметился одним забитым мячом в шести матчах национального кубкового турнира.
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