Metaratings.ru: «Спартак» хочет получить за Мангаша около 1-2 млн евро

Футбольная команда «Спартак» надеется выручить от продажи португальского защитника Мангаша около одного-двух миллионов евро (порядка 89-179 миллионов рублей), включая премиальные выплаты. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Игрок привлек внимание руководства португальского клуба «Бенфика». Однако официально предложений от клуба из Лиссабона «Спартаку» пока не поступало. При этом форвард намерен покинуть российский клуб в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Мангаш присоединился к команде «Спартак» осенью 2024 года, перейдя из португальского клуба «Витория Гимарайнш» и подписав контракт на два года. В последнем игровом сезоне футболист сыграл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив два гола, а также отметился одним забитым мячом в шести матчах национального кубкового турнира.