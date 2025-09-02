Metaratings.ru сообщил о планах ФК «Аль-Наср» арендовать у «Сочи» нападающего Гуарирапу

Футбольная команда «Аль-Наср» из Объединенных Арабских Эмиратов направила предложение российскому клубу «Сочи» по аренде 22-летнего венесуэльского футболиста Сауля Гуарирапы. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Предложение ФК из ОАЭ предусматривает обязательный выкуп прав на игрока при условии достаточного игрового времени, отведенного ему на поле.
Нападающему потребуется еще несколько недель на восстановление после перенесенной травмы, а трансферное окно в эмиратском футболе останется открытым до 2 октября.
