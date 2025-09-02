Metaratings.ru сообщил о планах ФК «Аль-Наср» арендовать у «Сочи» нападающего Гуарирапу

Футбольная команда «Аль-Наср» из Объединенных Арабских Эмиратов направила предложение российскому клубу «Сочи» по аренде 22-летнего венесуэльского футболиста Сауля Гуарирапы. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Предложение ФК из ОАЭ предусматривает обязательный выкуп прав на игрока при условии достаточного игрового времени, отведенного ему на поле.

Нападающему потребуется еще несколько недель на восстановление после перенесенной травмы, а трансферное окно в эмиратском футболе останется открытым до 2 октября.