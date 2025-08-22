Metaratings.ru: «Сибирь» может подписать экс-защитника СКА Юдина

Бывший защитник СКА Дмитрий Юдин может продолжить карьеру в новосибирской «Сибири». Об этом сообщил Metaratings.ru .

Хоккеист попал в короткий список кандидатов на пополнение состава клуба. В последнем сезоне Юдин выступал за «Ак Барс», затем был обменян в СКА, а в межсезонье перешел в «Салават Юлаев», с которым позже расторг контракт.

В сезоне-2024/25 30-летний защитник сыграл 55 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф FONBET КХЛ, набрав 7 (2+5) очков при коэффициенте полезности «-5».