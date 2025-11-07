Metaratings.ru: португалец Паулу Бенту отклонил предложение стать тренером «Спартака»

Футбольный тренер Паулу Бенту отказался от предложения работать в России. После ухода из сборной Объединенных Арабских Эмиратов в марте 2025 года, португальцу поступило предложение занять должность главного тренера московского «Спартака». Однако тренер отверг этот вариант, сообщил источник сайта Metaratings.ru .

Сейчас команда под руководством Деяна Станковича располагается на шестой позиции в турнирной таблице российского первенства, имея 22 очка после 14 сыгранных туров. Ближайшая игра подопечных «Спартака» запланирована на 9 ноября с клубом «Ахмат» в гостях. Начало встречи в 17:30 по московскому времени.