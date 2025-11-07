Metaratings.ru: португалец Паулу Бенту отклонил предложение стать тренером «Спартака»

Футбольный тренер Паулу Бенту отказался от предложения работать в России. После ухода из сборной Объединенных Арабских Эмиратов в марте 2025 года, португальцу поступило предложение занять должность главного тренера московского «Спартака». Однако тренер отверг этот вариант, сообщил источник сайта Metaratings.ru.
Сейчас команда под руководством Деяна Станковича располагается на шестой позиции в турнирной таблице российского первенства, имея 22 очка после 14 сыгранных туров. Ближайшая игра подопечных «Спартака» запланирована на 9 ноября с клубом «Ахмат» в гостях. Начало встречи в 17:30 по московскому времени.
