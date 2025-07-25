Metaratings.ru: полузащитник Чурич может пополнить ряды ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» планирует усилить состав до закрытия летнего трансферного окна. Одним из основных кандидатов на переход в екатеринбургский клуб является хавбек московского «Торпедо» Марио Чурич, сообщил Metaratings.ru .

Руководство московской команды готово рассмотреть предложение по Чуричу, если оно поступит. В прошлом сезоне 26-летний футболист сыграл за «Торпедо» 29 матчей и забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет миллион евро (около 93 миллионов рублей), добавило Ura.ru.