Metaratings.ru: пять клубов заинтересовались полузащитником «Спартака» Зориным

«Ахмат», «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Пари НН» и «Оренбург» проявили интерес к услугам 21-летнего полузащитника московского «Спартака» Даниила Зорина. Об этом сообщил источник сайта Metaratings.ru .

По опубликованной информации, судьба игрока пока остается неопределенной и зависит от решений руководства «Спартака». Возможны варианты как аренды, так и полноценного перехода, однако официально футбольные клубы пока не обращались к красно-белым.

Даниил Зорин ранее играл на условиях аренды за минское «Динамо» и «Ахмат», проведя прошлый сезон именно в последнем клубе. За грозненцев полузащитник провел 14 матчей и забил два гола.

Контракт Зорина со столичным клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 800 тысяч евро.