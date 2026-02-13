Metaratings.ru: «Пари НН» хочет выкупить арендованного защитника «Зенита» Кирша

Футбольный клуб «Пари НН» намерен приобрести центрального защитника Илью Кирша, который временно играет за «Черноморец». Чтобы прервать аренду, нижегородцам придется заплатить новороссийскому клубу 45 миллионов рублей, сообщил источник сайта Metaratings.ru .

Как отметил инсайдер, затем начнутся переговоры с самим «Зенитом». Игроку 21 год, в активе у него 16 матчей в Лиге Pari за «Черноморец». Ранее Кирш играл за махачкалинское «Динамо», проведя три поединка в РПЛ.

Оценочная стоимость защитника на портале Transfermarkt составляет 450 тысяч евро.