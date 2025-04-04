Metaratings.ru: «Оренбург» планирует расстаться с главным тренером Слишковичем

«Оренбург» планирует расстаться с главным тренером Владимиром Слишковичем в случае вылета из Российской Премьер-Лиги, несмотря на действующее соглашение боснийца с клубом. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

Если «Оренбург» покинет РПЛ, на посту главного тренера может оказаться Ильдар Ахметзянов, который в настоящий момент возглавляет ФК «КАМАЗ». Контракт Ахметзянова с командой из Челнов рассчитан до 2027 года.

Ахметзянов работает в «КАМАЗе» с 2014 года. В текущем сезоне Первой лиги команда с 31 очком занимает 11-е место после 26 туров.

«Оренбург» под руководством Слишковича находится в зоне прямого вылета из РПЛ, имея в активе всего 11 очков и две победы после 22 туров. В последнем матче команда проиграла «Динамо» со счетом 1:5.