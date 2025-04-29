Metaratings.ru: оклад защитника Орехова у «Металлурга» составит 65 млн рублей
Защитник Валерий Орехов подписал с хоккейным клубом «Металлург» двухлетний контракт, по условиям которого получит общий заработок около 65 миллионов рублей. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Представители клуба рассказали, что соглашение с игроком продлится до окончания сезона-2026/27.
Валерий Орехов, казахстанский хоккеист, присоединился к составу «Металлурга» в перерыве между сезонами 2022 года. До этого всю свою игровую карьеру он представлял команду «Барыс».
В сезоне-2024/25 25-летний спортсмен провел 64 матча в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, набрав 27 очков при показателе полезности «+5».
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