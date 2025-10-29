Metaratings.ru: оклад Бурдасова в «Ладе» составит 15 млн рублей

Нападающие Антон Бурдасов и Никита Сетдиков заключили однолетние контракты с клубом «Лада». Об этом сообщил Metaratings.ru .

Зарплата Бурдасова установлена на уровне 15 миллионов рублей плюс бонусы до 10 миллионов. Его коллеге определили оклад в размере 10 миллионов рублей с возможной премией в пять миллионов рублей.

Антон Бурдасов в минувшем сезоне играл за «Барыс», принял участие в 53 играх и набрал 12 (12+5) баллов. Никита Сетдиков также представлял казахстанский клуб, сыграв в 51 матче и набрав 18 (9+9) очков.