Metaratings.ru: нижегородское «Торпедо» проявляет интерес к форварду Жафярову

Нижегородское хоккейное «Торпедо» проявляет интерес к форварду Дамиру Жафярову, сообщили источники сайта Metaratings.ru . Нападающий рассматривается клубом как один из потенциальных новичков предстоящего межсезонья.

Этот сезон Жафяров провел в команде «Барыс». Родившийся в Москве игрок является чемпионом России 2015 года и обладателем бронзы молодежного чемпионата мира 2014-го. За карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Жафяров играл за ЦСКА, новосибирскую «Сибирь», владивостокский «Адмирал», петербургский СКА, казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

В завершившемся чемпионате КХЛ сезона-2024/25 31-летний Жафяров принял участие в 27 матчах регулярного первенства, набрав пять (один гол плюс четыре передачи) баллов при коэффициенте полезности минус один.