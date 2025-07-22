Metaratings.ru: Медина не может найти новый клуб из-за высоких запросов по зарплате

Агенты 28-летнего парагвайского футболиста «Спартака» Хесуса Медины испытывает трудности с поиском нового клуба из-за значительных зарплатных ожиданий спортсмена. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Зарплата Медины в московском клубе составляет 1,6 миллиона евро (более 145 миллионов рублей), что выходит за рамки возможностей заинтересованных команд. «Спартак» же не собирается предлагать игроку расторгнуть контракт досрочно.
Полузащитник перешел в клуб в июле 2023 года из ЦСКА. За это время он забил восемь мячей и сделал семь результативных передач в 58 проведенных матчах.
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