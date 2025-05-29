Metaratings.ru: канадец Браун попал в сферу интересов «Металлурга» и «Локомотива»

Канадский форвард системы клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Логан Браун находится в сфере интересов трех российских команд, сообщил Metaratings.ru.
Речь идет о таких клубах, как «Авангард», «Металлург» и «Локомотив». В сезоне-2024/25 спортсмен провел 41 встречу в составе фарм-клуба «Сиракьюз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрав 31 очко.
Ранее Браун играл в Национальной хоккейной лиге за клубы «Оттава Сенаторз» и «Сент-Луис Блюз». Общий итог выступлений форварда в регулярных чемпионатах НХЛ составил 99 матчей и 26 (7+19) баллов за результативность.
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