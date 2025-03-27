Metaratings.ru: хоккейный клуб «Куньлунь» вернется в Китай

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» готовится вернуться в Китай после периода базирования в России. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru.
По предварительной информации, команда рассматривает три возможных города для размещения: Пекин, Шанхай или Харбин. Решение ожидается после визита делегации клуба во главе с Александром Крыловым в апреле.
Основанный в 2016 году в Пекине, «Куньлунь» начал выступать в КХЛ с сезона-2016/17. С 2020 года команда играла в России, используя «Арену Мытищи» в качестве домашней площадки.
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