Metaratings.ru: хоккейный клуб «Куньлунь» вернется в Китай

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» готовится вернуться в Китай после периода базирования в России. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

По предварительной информации, команда рассматривает три возможных города для размещения: Пекин, Шанхай или Харбин. Решение ожидается после визита делегации клуба во главе с Александром Крыловым в апреле.

Основанный в 2016 году в Пекине, «Куньлунь» начал выступать в КХЛ с сезона-2016/17. С 2020 года команда играла в России, используя «Арену Мытищи» в качестве домашней площадки.