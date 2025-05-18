Metaratings.ru: хоккеист Шестаков перешел в «Адмирал» за 35 млн рублей в год

Нападающий Аркадий Шестаков заключил соглашение сроком на два года с хабаровским хоккейным клубом «Адмирал». Ежегодный доход игрока составит 35 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru со ссылкой на информированный источник.

В минувшем сезоне форвард провел 65 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 29 очков, и сыграл шесть матчей в плей-офф, добавив четыре очка. Официальное объявление о сделке состоялось 16 мая текущего года.

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