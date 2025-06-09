Metaratings.ru: хоккеист Егор Савиков близок к переходу в «Северсталь»
Защитник московского «Спартака» Егор Савиков, отвергнувший квалификационный контракт клуба, находится на грани перехода в череповецкую «Северсталь». Об этом сообщил источник сайта Metaratings.ru.
За прошедший сезон 22-летний игрок провел 49 матчей регулярного чемпионата и плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 16 (2+14) очков при полезности +12.
Команда «Северсталь» в прошлом розыгрыше стала шестой в Восточной конференции, проиграв в первом раунде плей-офф именно московскому «Спартаку».
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