Metaratings.ru: хоккеист Егор Савиков близок к переходу в «Северсталь»

Защитник московского «Спартака» Егор Савиков, отвергнувший квалификационный контракт клуба, находится на грани перехода в череповецкую «Северсталь». Об этом сообщил источник сайта Metaratings.ru .

За прошедший сезон 22-летний игрок провел 49 матчей регулярного чемпионата и плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 16 (2+14) очков при полезности +12.

Команда «Северсталь» в прошлом розыгрыше стала шестой в Восточной конференции, проиграв в первом раунде плей-офф именно московскому «Спартаку».