Metaratings.ru: ХК «Автомобилист» намерен предложить новый контракт Александру Шарову

Менеджмент екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» планирует продлить сотрудничество с нападающим Александром Шаровым. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

Клуб намерен предложить хоккеисту двухлетний контракт. Текущий сезон Шаров начал в составе «Салавата Юлаева», откуда позже перешел в «Автомобилист».

За сезон-2024/25 Шаров провел 68 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 41 очко (16 голов + 25 передач) с показателем полезности «+2». В плей-офф на его счету четыре очка при показателе полезности «-3».